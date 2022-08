Sanzioni a Olbia.

Arrivano all’aeroporto di Olbia con 250mila euro non dichiarati. Nell’ambito dei controlli della guardia di finanza di Sassari, oltre 500 fatti nello scalo Costa Smeralda, sono stati individuate 16 persone sbarcate con grandi quantità di contanti non dichiarati.

Ai responsabili sono state elevate multe di 8mila euro, che si avvalgono di norma dell’istituto dell’oblazione immediata che consente l’estinzione del reato pagando la sanzione in misura ridotta. La guardia di finanza ha ribadito che non esiste un limite al transito di denaro da e per l’estero, ma vige l’obbligo di dichiararlo all’Autorità doganale per chi ha un importo superiore in contanti oltre i 10mila euro.