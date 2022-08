Il maltempo si abbatte sulla Gallura: allagamenti, disagi e incidenti

Una giornata di temporali e forti piogge in alcuni comuni della Gallura.

Giornata di maltempo a Olbia e in Gallura, dove un temporale estivo ha causato una serie di numerosi disagi in alcuni comuni. A causa del temporale di questo pomeriggio, a Olbia è tornato l’incubo dell’alluvione. Numerose strade hanno subìto allagamenti, in prossimità dei canali.

Paura in alcuni comuni, dove sono state segnalate trombe d’aria e violente grandinate con chicchi enormi. Una giornata che ha rovinato le vacanze anche ai numerosi turisti che stanno trascorrendo le ferie in Gallura, ma soprattutto a chi sta arrivando o partendo. L’ondata di maltempo ha causato disagi non indifferenti anche all’aeroporto Costa Smeralda, ostacolando le operazioni di volo. Così tanti voli hanno subìto dei ritardi.

A causa del tempo nel territorio sono avvenuti, soltanto questo pomeriggio, 7 incidenti stradali. Cinque di questi sono avvenuti nella sola Olbia. In via de Amicis un’auto si è ribaltata causando il ferimento del conducente. Il sinistro, per cause da accertare, ma molto probabile sia imputato alle condizioni meteorologiche, è avvenuto intorno alle 19. Attualmente le squadre dei vigili del fuoco stanno operando sulla strada. In via dello Spirito Santo, due veicoli, intorno alle 17, si sono scontrati frontalmente. Incidenti anche a Tempio e Arzachena.