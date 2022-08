Maltempo in Gallura: ecco il video di una tromba d’aria ripresa sul cielo di Telti

In piena emergenza caldo, la Gallura oggi è stata attraversata dal maltempo: tra pioggia e grandine anche una tromba d’aria a Telti. I disagi maggiori si sono registrati nella zona di Olbia, ma le immagini più eloquenti arrivano da Telti dove Alberto Carraca ha documentato un vortice tra le nuvole che per fortuna non ha toccato terra e non ha creato danni. La ripresa dura alcuni minuti ed è stata accelerata per rendere meglio lo spettacolo che ha attraversato il cielo di Telti.

Ecco le immagini:

Video di Alberto Carraca