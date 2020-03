Le dichiarazioni del consigliere regionale Meloni.

Sono ancora molti gli sbarchi, soprattutto al porto di Olbia, nonostante l’emergenza coronavirus.

“Mi segnalano – dichiara il consigliere regionale Giuseppe Meloni – che nei porti sardi, nel caso specifico di Olbia anche stamattina, continuino a sbarcare tanti, direi troppi, passeggeri. I controlli sulla temperatura corporea dei passeggeri in arrivo vengono regolarmente effettuati con i termoscanner”.

“Tuttavia, molti arrivano all’interno di auto stracolme di bagagli e viveri, in qualche circostanza con camper o pulmini. Siamo sicuri che si tratti sempre di sardi che stanno rientrando a casa o di persone che si spostano per motivi di lavoro, di salute o estrema necessità? Parrebbe che dai porti di partenza, in particolare Livorno, i passeggeri che si imbarcano per la Sardegna non vengano controllati e quindi non debbano fornire le motivazioni del viaggio. Se questa indiscrezione fosse confermata sarebbe tutto molto grave”, continua il consigliere regionale Meloni.

Sono sempre più convinto che per contenere l’avanzata del coronavirus nella nostra Isola occorra una misura drastica per almeno qualche settimana. É necessaria la chisura totale del traffico passeggeri, portuale e aeroportuale, in arrivo in Sardegna. Regione e Governo pensino urgentemente ad una misura di questo tipo”.

