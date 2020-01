Il vertice a Bruxelles potrebbe slittare.

Nessuno incontro a Bruxelles per domani, si complica la vicenda della continuità territoriale per la Sardegna. Secondo quanto rivelato dall’agenzia di stampa Ansa il vertice inizialmente previsto per domani tra Regione e Commissione Ue potrebbe slittare.

Un incontro decisivo per ottenere la proroga del piano dei voli, in vista della scadenza dell’accordo del 16 aprile. L’intesa in realtà riguarda solo le tratte per Roma e Milano per gli aeroporti di Cagliari e Alghero.

Per quanto riguarda Olbia, invece, non occorre la proroga in quanto si arrivò alla definizione senza oneri di compensazione con Air Italy. Ma ora è necessario che il vettore accetti nuovamente di erogare il servizio alle stesse condizioni.

