Il bando per la zona di Olbia Tempio.

La Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio ha approvato il bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto su immobili che si trovano nel territorio della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio (ex Provincia Olbia Tempio).

Sono disponibili complessivamente 255.981 euro e si tratta di bando a sportello aperto sino ad esaurimento fondi. I contributi saranno assegnati per un importo pari al 60% delle spese ammissibili calcolate adottando i massimali indicati nel bando e comunque non oltre 5mila euro, oneri fiscali compresi. I contributi saranno erogati in un’unica soluzione ad avvenuta conclusione dei lavori e dietro presentazione della documentazione richiesta.

La domanda di contributo dovrà essere riferita ad un immobile ubicato nel territorio di competenza della Zona Omogenea, in regola con le disposizioni urbanistiche, edilizie ed igienico sanitarie. Se trattasi di più immobili, devono essere presentate diverse domande.

L’istanza, completa della scheda di auto notifica e degli allegati elencati nel bando, dovrà pervenire, con raccomandata o consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo della Provincia Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio, Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est, Via A. Nanni, n.17/19, 07026 Olbia oppure alla PEC: zonaomogenea.olbiatempio@pec.provincia.ss.it.

