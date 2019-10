I giovani hanno ripulito gli spazi verdi della città.

Lo sciopero mondiale per il clima di venerdì 27 settembre ha investito anche Tempio. I giovani di tutte le scuole hanno marciato in corteo dal Parco delle Rimembranze fino al viale della Fonte Nuova. Qui si sono svolti gli interventi dei ragazzi del movimento rivolti soprattutto alle due classi della scuola media lì presenti.

Il corteo si è poi diretto al vicino boschetto e si è trasformato in una poderosa squadra che ha perlustrato e ripulito uno degli spazi verdi più importanti della città. Mozziconi di sigaretta, cartacce varie, bottigliette di plastica, vetro e lattine sono stati i rifiuti maggiormente rinvenuti dai volontari. Tutti i rifiuti sono stati poi smistati per materiali secondo le direttive del Comune in ambito di raccolta differenziata.

“Fridays for Future è un movimento spontaneo, non un’associazione – tiene a specificare Marzio Chirico, tra i principali animatori della sezione tempiese –. Esiste un gruppo organizzativo ristretto a livello locale, ma chiunque voglia può unirsi al movimento durante i vari eventi”.

“Siamo tutti ragazzi tra i diciassette e i ventidue anni – racconta – ma stiamo coinvolgendo anche i ragazzi più piccoli, ai primi anni delle scuole superiori, e ci auguriamo la partecipazione anche degli adulti, come già avviene in altre realtà”.

“L’essere un movimento con tante sezioni locali ci permette di organizzarci con assoluta libertà e decidere come meglio portare avanti le nostre istanze, – continua – abbiamo quindi deciso di rendere utile ed evidente il nostro impegno ripulendo il boschetto della Fonte Nuova”.

In linea con il resto del movimento, anche Fridays for Future Tempio sta preparando il DEC (Documento di Emergenza Climatica) da presentare agli enti pubblici affinché le nuove opere tendano alla tutela dell’ambiente e all’ecosostenibilità.

(Visited 10 times, 26 visits today)