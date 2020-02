Multati i titolari.

Le Fiamme gialle della compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso due controlli nei confronti di altrettante ditte individuali, con sede nel capoluogo, esercente l’attività di ristorazione.

All’accesso nei locali sono stati identificati tutti i soggetti presenti e intenti a svolgere attività lavorativa: i successivi consueti approfondimenti hanno fatto emergere che un dipendente per ciascuna delle 2 unità operative risultava completamente in nero e, quindi, sprovvisto della regolare copertura contributiva e assicurativa.

A conclusione dei controlli, i titolari delle attività commerciali sono stati diffidati a regolarizzare le posizioni contrattuali dei dipendenti per il periodo di lavoro prestato in nero e sono state contestate violazioni che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra i 1.800 e i 10.800 euro ciascuna.

In uno dei due controlli è inoltre emerso che sei dipendenti, sebbene regolarmente assunti, avevano ricevuto una retribuzione mensile in contanti, modalità non più consentita dalla Legge di Bilancio del 2018 che ha imposto, dal primo luglio 2018, l’obbligo di pagamento delle retribuzioni con modalità tracciabili: per tale violazione il datore di lavoro è stato destinatario di una ulteriore sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 5.000 euro.

