Gli eventi all’aeroporto di Olbia.

Ha inizio oggi, venerdi 7 febbraio, il programma di eventi in aeroporto, chiamato Flight Club e ideato dalla Geasar. Il programma animerà per tutto il mese e fino all’8 marzo l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia in occasione della chiusura per lavori. Un’ottima occasione per sfruttare le ampie aree dello scalo e adibirle a eventi, concerti, festival culinari e mostre.

Questa sera alle ore 18, sara il Trio jazz Deriu, Sabatini e Sassu ad inaugurare l’apertura del Flight Club e già da oggi sarà possibile visitare le mostre permanenti dei giganteschi dinosauri del Bittirex, la mostra sul genio di Leonardo Da Vinci, provare l’ebbrezza di pilotare un Boing con il simulatore di volo, lasciarsi incantare dalle esposizioni floreali di aeroporto in fiore e immergersi nella cultura sarda con i totem multimediali Tenores di Bitti.

Un calendario ricco di eventi per grandi e piccini con aree giochi dedicate, proiezioni di film animati Disney e ancora, showcooking, degustazioni e un’area musica dedicata dove esibirsi liberamente. Il Flight Club entrerà poi nel vivo questo week end alle ore 11.30 con l’open food a cura di Visionare, il patrocinio del comune e Cortesa, il progetto che unisce arti visive, fotografia e cucina che proseguirà poi con lo showcooking dal vivo.

Alle ore 16 tutti con il naso all’insù per ammirare gli aquiloni di Artevento che si libereranno nel cielo dando spettacolo a 30 metri di altezza. Proseguiranno gli eventi con il Festival delle birre artigianali e pizza free style. Sei birrifici sardi con le loro 25 birre artigianali daranno vita ad un evento culinario di degustazione, musica e divertimento per tutto il week end. La musica proseguirà poi alle ore 19 con l esibizione di Francesco Piu Duo Crossing on tour a cura del Musicultura World Festival.

Domenica sarà una giornata dedicata allo sport con gli open day delle varie palestre che dalle 9.30 saranno pronte ad accogliere sportivi e non per una giornata di sport e divertimento. Per gli amanti degli scacchi dalle ore 10 sarà npossibile assistere all’incontro di scacchi tra giocatori professionisti a cura del Circolo Scacchisti ASD Arzachess. La serata proseguirà con il festival delle birre artigianali e l’esibizione degli Estemporanea alle ore 19.

