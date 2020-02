Bollette di Abbanoa non consegnate: disagi in Gallura e a Sassari

I problemi ricontrati.

Nelle ultime settimana si sono verificati molti disagi nella consegna delle bollette dell’acqua, con molti clienti anche in Gallura e a Sassari che non hanno ricevuto le fatture.

Abbanoa ha comunicato che i disguidi sono stati causati dalle inadempienze della ditta selezionata con gara pubblica per la postalizzazione delle bollette. Il fornitore idrico ha già provveduto a rescindere il contratto in danno, a selezionare una nuova società operatrice che realizzerà la ristampa delle bollette non consegnate e completerà la consegna tramite Poste Italiane.

Per evitare ulteriori disguidi saranno ristampate e consegnate (o riconsegnate) tutte le fatture interessate dai problemi.

A partire dalla prossima settimana, secondo un ordine cronologico nei diversi Comuni, le fatture non consegnate verranno recapitate a domicilio. In alcuni Comuni nei quali l’amministrazione si è potuta rendere disponibile, la consegna si sta eseguendo con deposito presso la Casa comunale. Dal corrente mese il servizio di consegna è ripreso regolarmente.

Infine la società ha precisato che la scadenza delle fatture non consegnate non darà origine alla richiesta di interessi di mora.

