I controlli dei carabinieri per il coprifuoco.

Un bicchiere di troppo è costata la patente ed una denuncia per guida in stato di ebbrezza ad un automobilista di Olbia, contravvenzionato anche per aver violato il “coprifuoco”.

È l’esito dei controlli disposti dal Comando provinciale di Sassari, che ha intensificato il controllo del territorio nel fine settimana, anche per ottemperare al decreto del ministro della Salute che ha elevato le restrizioni “anticontagio” nella regione.

Un episodio simile si è verificato anche a Tempio Pausania, dove è stata ritirata un’altra patente per guida in stato di ebbrezza, con conseguente denuncia alla magistratura e contravvenzione per violazione del coprifuoco. Infine, a Buddusò un automobilista è stato contravvenzionato per violazione del “coprifuoco”.

