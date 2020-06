Coronavirus, due nuovi casi nel nord Sardegna: 43 gli attualmente positivi

Il bollettino della protezione civile.

Due nuovi casi positivi di coronavirus in Sardegna. Salgono quindi a 1.362 il totale dei casi positivi sull’Isola. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata. Nell’ultimo bollettino si rilevano due casi nella provincia di Sassari, mentre i casi della provincia di Oristano scendono da 60 a 59 in seguito a verifiche che portano all’aggiornamento del dato.

Diminuiscono le persone attualmente positive che oggi sono 43, in calo di 7 unità rispetto ai 50 ieri. Oggi non si registrano decessi in Sardegna, il numero totale dall’inizio dell’emergenza resta quindi 131.

I casi positivi registrati sono 874 (+2) per la provincia di Sassari, 79 per Nuoro, 59 (-1) per Oristano, 98 per il Sud Sardegna e 252 per Cagliari.

Ricoverati con sintomi 10 Terapia intensiva 1 Totale ospedalizzati 11 Isolamento domiciliare 32 Totale positivi 43 Variazione totale positivi -7 Nuovi positivi 1 Dimessi/Guariti 1.188 Deceduti 131 Casi totali 1.362 Tamponi 66.133







