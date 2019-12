Il calendario degli eventi.

Natale in Gallura vuol dire villaggi di Natale, piste di pattinaggio, mercatini, appuntamenti per tutti dal 20 dicembre al 6 gennaio 2020 a Olbia e in tutta la Gallura. Il calendario degli eventi, organizzato dai vari Comuni con la collaborazione di tante associazioni culturali e di categoria, fino al prossimo 6 gennaio 2020 trasformerà i centri storici, immergendoli nelle atmosfere natalizie. Vediamo gli appuntamenti resi noti dalle amministrazioni comunali.

Olbia. 26 dicembre ore 17.30: Piazza Regina Margherita, spettacolo di fuoco ”The fire”. Dal 27 al 29 dicembre Festival Musicale ”Sentieri Sonori” dalle 19 all’Expo. 28 dicembre alle 17.30: Compagnia MateriaViva con lo spettacolo “Come in un sogno”, acrobati, trampolieri e giocolieri. Venerdì 3 gennaio: spettacolo di arte da strada ”The street circus” al centro storico alle ore 17.30. Dal 4 al 6 gennaio: appuntamento con la Befana dalle 16 alle 20 nel Vicolo delle Refezione. 6 gennaio ore 11: in Piazza Elena di Gallura la “Discesa della Befana”. Ore 17.30: in via Dante, spettacolo di circo/cabaret della Compagnia Lannutti e Corbo.

Budoni. 6 gennaio ore 17: l’arrivo della Befana.

Tempio. Il paese si prepara alla grande festa con il villaggio si Babbo Natale in via Nigra. 6 gennaio ore 16: Befana Tour per le vie del centro.

Arzachena. 26 dicembre ore 19: Tempio Santa Maria della Neve, concerto di Santo Stefano con il Kor Vocalensemble. 31 dicembre ore 23: grande concerto di Capodanno. 5 gennaio: Porto Cervo arriverà la Befana. 6 gennaio ore 16: in piazza Risorgimento ci sarà la Befana e i suoi folletti.

Palau. 28 dicembre ore 21: nel cineteatro Mantiggia spettacolo di cabaret. 5 gennaio ore 18: cinemateatro Mantiggia spettacolo musicale Amaranta. 6 gennaio ore 15: Piazza Due Palme arriva la Befana.

Santa Teresa di Gallura. 26 dicembre ore 19: concerto coro gospel Teatro Mandela. 29 dicembre ore 19 concerto Teatro Mandela. 31 dicembre dalle ore 19 musica in piazza. 4 gennaio ore 22: karaoke in piazza. 6 gennaio ore 12: moto befana, seguirà grigliata e l’arrivo della befana.

