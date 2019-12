La nuova aula consiliare di Olbia.

Con il 2019 si saluterà definitivamente l’aula consiliare di Olbia di Poltu Quadu. Il consiglio comunale della città si riunirà a gennaio in via Garibaldi in un’aula di lusso.

È costata 500mila euro l’aula consigliare sul centro storico di Olbia. Tecnologica, luminosa, grande e confortevole. Soltanto per gli schermi e le poltrone in pelle bianca sono costati intorno ai 200mila euro.

Sarebbe dovuta essere pronta per novembre, ma l’amministrazione comunale di Olbia ha dovuto attendere a causa di alcune priorità, come la questione della “bomba ecologica” di Sa Corroncedda.

