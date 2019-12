L’intervento il 27 dicembre.

Per consentire la posa della nuova condotta in ghisa in Largo De Gasperi a Tempio Pausania lato poste, necessaria per migliorare le portate e le pressioni degli utenti del centro storico e nel contempo, dismettere ed eliminare vecchie condotte presenti nella tratta indicata, nella giornata del 27 dicembre 2019 dalle ore 8 alle ore 18 si rende necessario chiudere la rete di distribuzione con conseguente chiusura dell’erogazione del servizio, per eseguire l’intervento sopra descritto. Le zone interessate dalla chiusura sono: Centro Storico; Zona San Giuseppe; Zona Funicedda; Zona Cimitero; Rioni Marroni;

A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi,al riavvio delle stesse,dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.

(Visited 106 times, 106 visits today)