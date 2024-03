Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana. Domanda ricorrente per gli amanti del week end. Vediamo ora cosa ci offre Olbia e la Gallura per le giornate di oggi e di domani.

Sabato 16 marzo

Olbia (San Pantaleo)

Serata con apericena al Suite Club, appuntamento con l’evento “Croccante” alle ore 20. Cena gran buffet con tocco brasiliano in compagnia dello spettacolo con Bruno e Gabriella. seguire, alle ore 23 disco dance con dj Corrado Apeddu. L’offerta prevede gran cena bouffet+intrattenimento+disco euro 30. Dopo le 22:30 ingresso libero. Per info e prenotazioni e per restare aggiornati sulla serata https://www.facebook.com/events/393801756727163/

Golfo Aranci

Ci si prepara per la festa del Santo Patrono San Giuseppe e, in attesa del grande evento del 19 marzo, in città sono state organizzate delle attività ricreative. Oggi, alle 15:30 presso la palestra comunale si svolgerà il Papà Volley, alle 17:10 avrà luogo il rosario di San Giuseppe, alle 17:45 ci saranno i vespri e alle 18 la celebrazione eucaristica. Per visitare la pagina dedicata all’evento https://www.facebook.com/photo/?fbid=905529001573091&set=a.398164735642856

Per info sulla giornata del 19 marzo https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/festeggiamenti-santo-patrono-golfo-aranci-15-marzo-2024/

Domenica 17 marzo

Olbia (San Pantaleo)

Serata caliente con la Salsaloca: la Regina, il Pirata e il dj ad animare una spumeggiante serata domenicale. L’evento si svolgerà al Suite Club, dalle ore 19 con la formula gran cena buffet: “mangi tutto quello che vuoi quante volte vuoi” ingresso+gran cena buffet+1 one drink euro 20. La serata sarà animata da Gianni Berardini dj la Maestra Cubana Fundora Kenia, il Pirata Cubano Douglas Pruna. Per info, prenotazioni e aggiornamenti sull’evento https://www.facebook.com/events/761972535857443/761972555857441/

Golfo Aranci

Giornata ecologica di pulizia delle spiagge. L’appuntamento è alla spiaggia dei Baracconi ore 11. Si consiglia di vestirsi comodi e di portare tanta energia positiva. l’evento mira alla sensibilizzazione verso l’importanza del mantenere pulite le spiagge. Organizza l’evento l’associazione Wordrise che fornirà i sacchi e i guanti per la raccolta. Locandina dell’evento alla pagina Facebook https://www.facebook.com/photo/?fbid=904838568308801&set=a.398164735642856

Per visitare il sito dell’associazione Wolrdrise e saperne di più https://worldrise.org

Insomma, cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Ritmo latino ed ecologia sono le parole chiave di questo week end, buttatevi nella mischia!

