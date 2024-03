A Olbia c’è la strada degli incivili, una discarica lunga due chilometri

Gli incivili trasformano in discarica una strada di Olbia

di Giovanna Tamponi

Alle porte di Olbia c’è una strada degli incivili, uno spazio trasformato in discarica con abbandono di rifiuti di ogni tipo. Senza alcuna vergogna. Lo scempio è a Enas ed è via Olbana, strada complanare della Monti–Olbia, un percorso di circa due chilometri con immondizia di vario genere. Ci sono sedili di automobile, seggiolini per bimbi, frigoriferi, lavatrici, un divano, una stufetta e un lavandino da bagno. Ma anche materiali edili, barattoli di prodotti chimici, bottiglie, sacchi pieni di materiali non identificabili e tanto altro. Una parte dell’immondizia viene lasciata nei tre sottopassaggi, dove evidentemente gli autori si sono sentiti protetti da sguardi indiscreti e quindi liberi di commettere l’illecito. Si, perché abbandonare rifiuti costituisce responsabilità penale, punibile con una denuncia e una sostanziosa ammenda.

Le lamentele dei residenti

Gli abitanti della zona si sentono abbandonati. “Abbiamo già segnalato la situazione ma nessuno è mai intervenuto, alcuni di questi rifiuti sono qui da molto tempo”. Un residente sostiene l’importanza di spiegare ai ragazzi nelle scuole le conseguenze economiche ed ambientali derivate dall’abbandono indiscriminato di rifiuti. Una signora lamenta controlli pressoché inesistenti, auspicando l’installazione delle telecamere di sorveglianza. Sostiene che dovrebbe essere maggiormente pubblicizzato il servizio di ritiro gratuito a domicilio di ingombranti da parte della De Vizia.

Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente sono fondamentali per dimostrare il livello di civiltà di una popolazione. Purtroppo, l’abbandono indiscriminato di rifiuti indica una superficialità che non solo ha gravi conseguenze sull’ambiente e sulla qualità della nostra vita (i materiali impiegano molto tempo per decomporsi, mesi, anni o addirittura secoli), ma danneggia l’immagine del nostro territorio. È necessario un risveglio della coscienza collettiva e un impegno concreto da parte di tutti, attraverso piccoli gesti quotidiani e una corretta gestione dei rifiuti solidi urbani.

