Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? La primavera è sbocciata e con lei la voglia di uscire e godersi il fine settimana. Vediamo cosa ci offre la Gallura.

Loiri Porto San Paolo

Oggi, 6 aprile, al Jolly Roger di Porto San Paolo appuntamento con la serata latina del Salsaloca in compagnia di Gianni Berardini dj, del maestro Pino Buttitta e l’animazione cubana di Ayonis Lazaro e Douglas Pruna. Solita formula del “si cena e si balla” con la promozione pizza+bibita euro 15. Dopo cena ingresso con prima consumazione. Info e prenotazioni al 320.026.5162.

Per la giornata di domani, 7 aprile, Loiri Porto San Paolo offre la possibilità di fare una meravigliosa escursione. “Sfumature di blu”, questo il titolo dell’evento organizzato dalla naturalista Gisella Arru. Vediamo il programma e la scheda tecnica.

Appuntamento h 9 a Murta Maria

Durata escursione: 6h (comprese pausa pranzo e spiegazioni).

Lunghezza percorso 10 km.

Dislivello: +60 m.

Difficoltà: T.

Percorso su sentiero e spiaggia è quindi necessario indossare obbligatoriamente scarponcini da trekking (fortemente consigliati alti alla caviglia). Abbigliamento comodo, possibilmente a strati, consono alla stagione e capellino, zaino comodo e leggero. Si consiglia di portare con sé almeno 1,5 l di acqua.

Pranzo al sacco, barretta energetica o snack, frutta fresca e/o secca.

Farmaci personali in caso di bisogno.

Spray anti-zecche.

Info sulla sicurezza:

L’escursione sarà condotta dalla guida ambientale escursionistica Gisella Arru iscritta al registro nazionale A.i.g.a.e. SA 660 e all’albo Regione Sardegna n.842, coperta da assicurazione RC professionale. Partita IVA 02948370909

La guida si riserva di rinviare l’escursione in caso di condizioni avverse o di apportare modifiche al percorso.

Raccomandazioni:

– camminare sempre dietro la guida;

– non allontanarsi dal gruppo in quanto se si prendono iniziative si è responsabili di se stessi;

– avvisare nel caso di necessità di sosta;

– non scattare fotografie in movimento;

– vietato lasciare rifiuti nell’ambiente (anche fazzoletti e avanzi di frutta);

– rispettare flora e fauna;

Per info e prenotazioni 3923213404

Olbia

Giornata solidale a Olbia con l’evento “Note del cuore-carezze di bontà per i bambini” domenica 7 aprile. La giornata sarà dedicata alla raccolta di beni di prima necessità per la prima infanzia come: omogenizzati, merendine, biscotti, pastina normale, latte a lunga conservazione ( non latte per lattanti o latte di crescita). Sarà inoltre possibile donare beni per l’igiene personale come shampo, bagnoschiuma e pannolini. Esclusi dalla raccolta vestiti e giocattoli. Chiunque avesse il piacere di partecipare alla raccolta può lasciare la propria donazione in una busta sulla scalinata di San Simplicio. I volontari che si occuperanno della raccolta saranno presenti dalle ore 9 alle 19. Per saperne di più potete cliccare il seguente link https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/olbia-giornata-solidarieta-bambini-5-aprile-2024/

