La cantante sarda vince The Voice Senior su Rai 1 con una canzone dei Mathia Bazar.

La cantante sarda Diana Puddu ha vinto The Voice Senior su Rai 1, trionfando nel programma in prima serata condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Arisa, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino.

L’artista di Quartu Sant’Elena era supportata dal tifo di tutta la Sardegna, che l’ha sostenuta, in queste settimane, fino a decretarne la vittoria a suon di preferenze televoto. Emblematico il commento di Antonella Clerici: “La tua Sardegna ti ha premiata” ha detto Antonella Clerici, durante i festeggiamenti finali. Tantissimi i post spontanei sui social, anche prima della serata finale, per supportare l’artista di Quartu, che ha vinto con il 46,05% delle preferenze. Per dare un’idea del successo, il secondo classificato, Mario Rosini, ha ottenuto il 28.4% delle preferenze. Le sue prestazioni migliori, nel corso del programma, con le canzoni “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, con cui ha incantato i telespettatori di tutta Italia, e il “suo” cavallo di battaglia, “Ti sento” dei Mathia Bazar, con cui ha stravinto la finale.

La voce educata, la tecnica, e la disinvoltura sul palco della cantante di Quartu Sant’Elena non tradiscono la professionalità e l’esperienza della 60enne, che canta fin da quando era bambina e si esibisce in tutta la Sardegna, pur senza essere diventata famosa a livello nazionale. Fino a ieri.

