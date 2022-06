La mostra è su quattro aree di Porto Cervo.

E’ stata inaugurata oggi la mostra con le 30 copertine storiche dei quarant’anni di pubblicazione del Costa Smeralda Magazine, voce ufficiale del Consorzio nel mondo. L’esposizione si terrà in quattro aree di Porto Cervo, tutta l’estate fino a ottobre 2022. Dalla Promenade, alla Passeggiata, alla piazza del Principe e della Marina.

La selezione delle 30 memorabili copertine del Costa Smeralda Magazine faranno rivivere quegli eventi che nel corso degli anni hanno conquistato la ribalta della prima pagina del “destination magazine” più longevo del mondo. Il primo numero del magazine è stato pubblicato nel giugno del 1965. Per più di 50 anni il Costa Smeralda Magazine, attraverso paesaggi, personaggi, vita, storie di Porto Cervo e dei suoi ospiti, illustri e non, è stato testimone del successo e dell’evoluzione della destinazione. Nella sua prima decade di vita è stato la voce ufficiale del Consorzio Costa Smeralda.

L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Costa Smeralda e interamente sponsorizzata da Smeralda Holding, fa parte della serie di eventi celebrativi dei 60 anni della Costa Smeralda, iniziati a maggio e che proseguiranno sino ad ottobre con mostre, concerti, presentazioni di libri con importanti autori della scena letteraria nazionale, talk show giornalistici, feste popolari e diversi eventi per i più piccini.

Da segnalare Le Voci Internazionali del Teatro Verdi di Milano ed Amii Stewart ad agosto tra gli ospiti della serata di celebrazione della festa dei 60 anni, nella piazzetta principale di Porto Cervo, insieme agli artisti Aka7 e Myss Keta per i più giovani. A luglio sarà inoltre presentato un libro dedicato alla Costa Smeralda, pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Assouline di New York. Oggi, in occasione della celebrazione dei 60 anni della Costa Smeralda, il Costa Smeralda Magazine riprende la sua pubblicazione annuale affiancando sulla scena editoriale consortile il Costa Smeralda Journal e Handbook Costa Smeralda, i prodotti editoriali ufficiali del Consorzio Costa Smeralda.