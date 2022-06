8 eventi tra giugno e settembre.

A La Maddalena arriva l’estate di sport della ASD Sportisola, 8 eventi ludico motori dal 23 giugno al 10 settembre tra trekking, camminate, escursioni ed attività sportive guidate a partecipazione libera e gratuita per tutti, tra l’isola di La Maddalena e la vicina Caprera. Gli eventi sono organizzati con il patrocinio del Comune di La Maddalena e in collaborazione con l’ASI e il CONI.

Le attività sportive proposte, verranno calendarizzate attraverso il sito www.sportisola.it in particolare. Si inizierà il 23 giugno alle ore 18.30 con il trekking della Guazza di San Giovanni. Il secondo appuntamento sarà il 3 luglio alle ore 6.30 per la Breakfast Run. Si proseguirà con il trekking della luna piena il 13 luglio, ore 19 e il trekking dei Poeti del 24 luglio alle 18.30. I due appuntamenti di agosto saranno il 6 alle 6.30 per la seconda Breakfast Run e il 12, con il trekking delle Perseidi che partirà alle ore 20. La terza Breakfast Runsi svolgerà il 3 settembre ore 7. L’estate sportiva di La Maddalena si concluderà il 10 settembre con il Trekking delle Rocce con partenza alle 17:30.

Gli incontri saranno totalmente gratuiti per i partecipanti, in collaborazione con autori, fotografi, Associazioni culturali, botanici , storici e appassionati naturologi e, oltre alla conoscenza del territorio geomorfologico dell’arcipelago, prevedranno alcune soste in punti particolari con temi fitoterapici, naturalistici e percorsi storici, culturali e sensoriali con personaggi in costume per intrattenere i partecipanti.

Per favorire l’interazione con le attività commerciali verranno coinvolti vari esercizi pubblici locali che potranno proporre offerte o scontistica ai partecipanti.

Il primo appuntamento è con “il trekking della Guazza di San Giovanni”, 7 km di percorso tra i sentieri dell’isola madre. Appuntamento giovedì 23 giugno alle ore 18.30 fronte chiesetta SS Trinità. Partecipazione gratuita obbligatorio abbigliamento comodo e 1 litro di acqua a partecipante.

per info e adesione whatsapp 3477284654 sito www.sportisola.it