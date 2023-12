Il Comune di Arzachena per natale regala la Costituzione

Il Comune di Arzachena ha deciso di fare un regalo di Natale ai diciottenni: sotto l’albero trovano una copia della Costituzione.

“Anche quest’anno, le ragazze e i ragazzi di Arzachena troveranno sotto l’albero di Natale un piccolo dono da parte del Comune di Arzachena – spiegano -. Il sindaco Roberto Ragnedda e il presidente del consiglio comunale Mario Russu hanno fatto recapitare una copia della Costituzione Italiana ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2023. Un gesto che vuole sottolineare il profondo valore di questi principi e di coloro che si sono sacrificati per farne la base fondante della nostra Nazione.

“La lettura di queste pagine stimoli in voi il perseguimento di una vita proiettata all’impegno sociale e civico per andare oltre la mera acquisizione della maturità anagrafica e avvicinarvi maggiormente alle Istituzioni, attivandovi, anche in prima persona, per il benessere della collettività. Buon Natale, ragazzi”.

