Lutti durante le feste a Olbia, ecco la reperibilità dello Stato civile

Ecco i dettagli della reperibilità dello Stato civile a Olbia

Gli uffici pubblici chiudono per le feste, ma i lutti non vanno in vacanza il Comune di Olbia attiva il servizio di reperibilità dell’ufficio Stato civile. “L’amministrazione comunale rende noto che, in occasione delle festività natalizie, il servizio di reperibilità dello Stato civile, riferito esclusivamente alle denunce di morte, sarà effettuato nelle seguenti giornate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 contattando il numero tel. 331/6643378“



Queste le date in cui sarà attivo il servizio telefonico:

Sabato 23 dicembre 2023

Domenica 24 dicembre 2023

Martedì 26 dicembre 2023

Sabato 30 dicembre 2023

Lunedì 1 gennaio 2024

Sabato 6 gennaio 2024

