Il video Tps del cantante Deiv di Olbia.

Da star e idolo delle folle a produttore. La parabola di Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, il famoso rapper di Olbia, non conosce limiti. E dopo aver creato la sua nuova etichetta Lebonski 360°, presenta il video del primo talento uscito dalla sua factory.

Un olbiese come lui, Deiv, ovvero Davide Moica, 31enne cantante e musicista, che ha lanciato il suo singolo Tps. “Un incoraggiamento a chi si dà per vinto o sta per gettare la spugna”, ha detto l’artista, che già a 13 anni aveva iniziato a suonare da autodidatta proprio con Salmo. Il video in poche ore ha già fatto il pieno di visualizzazioni e condivisioni. Che sia la nascita di una nuova stella?

