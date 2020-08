L’ordine dei medici in difesa dei primari di Olbia.

“I medici di Olbia non devono essere sottoposti al procedimento disciplinare per le dichiarazioni sulle criticità dell’Assll”. A dirlo è il presidente dell’ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Sassari Nicola Addis.

Nel corso di un Consiglio comunale di Olbia al vetriolo alcuni medici avevano denunciato la situazione emergenziale della sanità della Gallura. Un’analisi dall’interno da parte dei medici sulla cronica mancanza di organico, soprattutto di figure specialistiche, che paralizza gli ospedali della Gallura. L’Ats ha, però, avviato un procedimento disciplinare per i primari dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Una vicenda che rischia adesso di arroventare ulteriormente il clima. “Credo che nel caso di Olbia il problema non sussista anche perchè ho verificato personalmente la presenza di tali criticità – ha detto Addis -. Criticità che i cittadini vivono tutti i giorni e non solo a Olbia, ma in tutte le Asl. Per cui io ritengo che la questione possa essere chiusa nel miglior modo possibile e nel minor modo possibile”.

(Visited 337 times, 340 visits today)