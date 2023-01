La Maddalena, cambio di rotta della Procura: chiesta l’assoluzione per gli armatori Delcomar

I traghetti della Delcomar a La Maddalena erano in regola: cambio di rotta della Procura che ha chiesto l’assoluzione per gli armatori Franco ed Enzo Del Giudice. Una nuova consulenza disposta dalla giudice del Tribunale di Cagliari, Cristina Ornano, ha confermato che i traghetti che collegavano La Maddalena e Carloforte con la Sardegna rispettavano i requisiti necessari previsti dal bando regionale.

L’inchiesta sulle presunte irregolarità della Delcomar sui collegamenti per La Maddalena aveva portato la Guardia di finanza a sequestrare i traghetti e beni per oltre 60 milioni di euro a Franco Del Giudice e a suo figlio Enzo. A maggio del 2022 il pm aveva chiesto condanne pesanti: 6 anni per il padre e 4 per il figlio. A pesare sulle valutazioni era stata una perizia dell’accusa che aveva fatto emergere presunte irregolarità sulle norme relative al trasporto dei disabili. Secondo quelle valutazioni non erano state rispettate le regole previste dal bando della Regione.

Ma la giudice aveva disposto una nuova perizia per fare definitivamente chiarezza sul rispetto dei requisiti previsti dal bando regionale. Secondo quanto riporta L’Unione Sarda, questa nuova valutazione ha fatto cambiare idea al Pm Giangiacomo Pilia che ora chiede l’assoluzione pere entrambi. La sentenza è attesa per giovedì.

