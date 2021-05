L’inchiesta sulla Delcomar di La Maddalena.

Chiusa l’inchiesta della Delcomar da parte della procura di Cagliari. La società dei traghetti in servizio anche a La Maddalena è accusata di non rispettare standard per il trasporto delle merci pericolose. Altre contestazioni riguardano le velocità di viaggio ritenute non a norma, senza strutture per poter ospitare viaggiatori disabili.

I reati contestati alla società.

I reati contestati alla società sono quelli di frode in pubbliche forniture, truffa e falso, ai quali dovranno rispondere Franco ed Enzo Giorgio del Giudice, armatori della compagnia navale. Alla società erano stati anche sequestrati, su richiesta del pm Ermegarda Ferraresi, beni e immobili dal valore di 64 milioni di euro.

L’inchiesta è stata svolta dalle Fiamme gialle, che hanno scoperto l’esistenza di un’autocertificazione falsa, grazie alla quale la Delcomar avrebbe incassato una grande somma di denaro pubblico per svolgere il servizio della compagnia a La Maddalena.

(Visited 154 times, 154 visits today)