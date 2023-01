Addio a Rina Bianco.

É stata una delle reginette di bellezza più conosciute degli anni ’60. Con la scomparsa di Rina Bianco, a 80 anni, Olbia perde un’altra storica abitante. Proprio negli anni del boom economico, che ha coinvolto anche la città, circondata dalla nascente Costa Smeralda, una 19enne Rina vinceva il titolo di Miss Olbia.

A ricordare la sua partecipazione al concorso di bellezza, che allora sfornava tantissime bellissime reginette da fare invidia alle concorrenti nazionale Miss Italia, è Gian Stefano Ricci, che sul suo gruppo “Olbia…oggi,ieri, domani” ha dato l’ultimo saluto a questa donna così “stupenda, gentile, affabile, con un grande senso dell’umorismo e di una simpatia unica”.

A salutarla è anche chi c’era il giorno della sua elezione a Miss Olbia, avvenuta nell’estate del 1962 nella soleggiata spiaggia del Lido Del Sole, come testimonia una fotografia in bianco e nero pubblicata sul gruppo “Personaggi di ieri e di oggi di Olbia”, che ritraeva una bellissima Rina con la fascia appena consegnata. Sono passati ormai più di 60 anni, ma lei quella bellezza l’aveva conservata per sempre.

