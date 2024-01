Disavventura a Olbia per la Befana, resta incastrata sulla scala

La disavventura per la Befana di Olbia.

Stamane, la città di Olbia ha vissuto un momento di festa con la discesa della Befana dalla ruota panoramica. Numerosi bambini, accompagnati dalle loro famiglie, si sono riuniti in via Principe Umberto per partecipare a questo divertente evento che ha attirato l’attenzione di tanti curiosi.

L’iniziativa, originariamente prevista per il 6 gennaio ma rinviata a causa delle condizioni meteorologiche, ha regalato sorrisi e momenti di allegria. Tuttavia, nelle fasi finali, un imprevisto ha colpito la vecchietta volante: la sua scarpa si è incastrata sulla scala, causando una piccola disavventura. La scarpetta della Befana è volata a terra e il vigile del fuoco è stato prontamente assistito dai suoi colleghi, anche se l’evento non ha potuto concludersi in bellezza.

