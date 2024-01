Il nuovo depuratore a San Teodoro.

Il Comune di San Teodoro ha presentato i progetti di riqualificazione dello schema depurativo e fognario per le frazioni di Franculacciu, Schifoni e Stazzu Brusciatu. L’impianto danneggiato nel 2009 verrà sostituito con una nuova struttura, insieme a un nuovo collettore e una stazione di sollevamento.

Nonostante i lunghi tempi di attesa, il sindaco Rita Deretta ha annunciato un finanziamento di oltre 1 milione di euro da parte di Egas. I lavori inizieranno la prossima settimana, durando circa un anno. Il Comune ha anche commissionato uno studio per analizzare criticità in altre frazioni, con i risultati presentati in un’assemblea pubblica prossimamente.

