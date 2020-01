I rifiuti provengono dalla demolizione di alcuni fabbricati.

I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Sassari, durante l’attività di monitoraggio e verifica sulla gestione e smaltimento di rifiuti a seguito di accurati accertamenti, scaturiti da un controllo eseguito all’interno di un villaggio turistico, situato in località Costa Paradiso del Comune di Trinità D’Ugultu e Vignola, adiacente alla fascia costiera hanno scoperto una discarica abusiva.

I militari hanno denunciato all’autorità giudiziaria di Tempio Pausania tre persone, tra cui il proprietario di un’abitazione, ubicata all’interno del villaggio, un imprenditore edile ed un professionista – direttore dei lavori-, per avere in concorso tra loro, realizzato nell’area del villaggio, senza alcuna autorizzazione, una vasta discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

La discarica è costituita prevalentemente da inerti provenienti dalla demolizione di una piscina e da altri fabbricati in cemento -, che risultavano costruiti in totale difformità dal progetto approvato.

Le indagini svolte consentivano inoltre di appurare, che la discarica abusiva era stata allestita su un versante di terreno, potenzialmente franoso, già dichiarato pericoloso, perché gravato da specifico vincolo di piano di assetto idrogeologico. L’eccessivo e disordinato accumulo dei rifiuti ha danneggiato anche un bosco di ginepri, sottoposto a particolare vincolo paesaggistico.

Le tre persone sono ritenute responsabili di attivazione e gestione abusiva di una discarica di rifiuti, esecuzione di lavori senza autorizzazione su beni paesaggistici, in zona sottoposta a vincolo ambientale e deturpamento – alterazione di bellezze naturali.

