Un’ambulanza per la Croce Bianca.

Non ha raggiunto il risultato sperato l’iniziativa solidale organizzata dalla Croce Bianca di San Teodoro per la notte di Capodanno. Gli oltre mille spettatori che hanno assistito al concerto delle Vibrazioni non sono stati generosi come sperato e l’obiettivo di comprare una nuova ambulanza è ancora lontano.

C’era, infatti, un motivo in più per passare la notte di San Silvestro nella piazza di San Teodoro. La Croce Bianca di San Teodoro, infatti, aveva organizzato in prossimità della piazza dove si svolgeva il concerto un chiosco bar. Rifocillandosi con panini, frittelle, birra, vino e bevande varie si poteva contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza da utilizzare per i servizi sul territorio. Ma i volontari non demordono e sono già al vaglio nuove iniziative per portare a termine la raccolta fondi.

