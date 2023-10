Domani a Olbia arrivano le “Ruote nella Storia”: il raduno di auto d’epoca

“Ruote nella storia” a Olbia.

Ruote nella Storia approda in Gallura, in particolare a Olbia. Il famoso raduno ACI Storico nato con l’egida di Automobile Club d’Italia arriverà domani Gallura. Il ritrovo dei partecipanti si terrà ad Olbia, presso il molo Brin, successivamente la carovana composta dalle sempre preziose vetture storiche partirà alla volta di San Pantaleo, il borgo del comune di Olbia che sorge arroccato sui monti, nel massiccio di Cugnana, da dove si domina la Costa Smeralda.

Fondamentale per lo svolgimento dell’evento la collaborazione dell’Automobile Club di Sassari: “È un’occasione a cui il nostro club tiene particolarmente, l’appuntamento con Ruote nella Storia”, ha affermato il presidente dell’Automobile Club di Sassari, Giulio Pes di San Vittorio. “Abbiamo individuato un percorso nel nord est dell’Isola particolarmente suggestivo attraverso strade della Gallura che immergono i partecipanti nell’entroterra sardo con continui affacci sul nostro incomparabile mare con le sue meravigliose coste”, ha proseguito Pes.

“Il Borgo di San Pantaleo è un piccolo scrigno particolarmente vivo e votato all’ospitalità. Poi il momento conviviale in uno dei posti più suggestivi di Golfo Aranci, sarà occasione per ulteriore confronto tra persone che condividono la passione per la storia dell’auto e per modelli di esclusivo valore”, conclude Pes.

Protagoniste, in un contesto così particolare, le vetture d’epoca, tra cui diverse Alfa Romeo e Ferrari. Inoltre, essendo la Gallura patria del Rally Costa Smeralda, saranno presenti auto che hanno fatto la storia dei Rally quali Lancia Delta e Opel Kadett. Ma ce ne saranno tanti altri.

Il programma.

10.00: Partenza Molo Brin, Olbia

11.00: Sosta breve presso Cantina del Vermentino-Monti

12.00: Sosta presso Caffè Nina, San Pantaleo

13.30: Arrivo e pranzo presso Hotel Baia Caddinas, Golfo Aranci