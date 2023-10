Donna inciampa nel marciapiede danneggiato a Olbia e si ferisce

Marciapiede pericoloso a Olbia.

Una donna questa mattina è inciampata nel marciapiede di corso Vittorio Veneto a Olbia. Una caduta rovinosa che le ha causato escoriazioni al viso e al ginocchio. Fortunatamente, l’anziana non ha riportato lesioni tali da richiedere l’intervento del 118, ma questo è l’ennesimo incidente che si verifica in città a causa delle condizioni dei marciapiedi e, visto il loro stato, poteva andare anche peggio.

Quello di via Vittorio Veneto non è l’unico marciapiede danneggiato. In città ce ne sono diversi pericolosi e pochi sono stati rifatti. La maggior parte di questi sono di vecchia data e danneggiati dagli alberi e da diversi lavori. Una situazione che rende le strade della città pericolosissime per anziani, bambini e persone disabili.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui