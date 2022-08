Dori Ghezzi protagonista a Santa Teresa Gallura.

Sarà una chiacchierata sui libri e su quel che hanno significato per la vita e per il percorso artistico di una delle donne più amate del nostro Paese: Dori Ghezzi sabato 13 agosto, alle 21:30, si racconterà attraverso la letteratura che ha amato, in un incontro moderato dallo scrittore Flavio Soriga e dal giornalista Claudio Inconis. L’appuntamento della rassegna “I monumenti incontrano la lettura” sarà ospitato nello spazio all’aperto del Cenacolo, di fronte alla spiaggia della Rena Bianca.

“Si parlerà di romanzi e viaggi, di avventure e letture davanti al mare, al tramonto, quando è più naturale fare i conti col passato, con i ricordi e i sogni per il futuro. Una riflessione su letture, viaggi, canzoni, sofferenze e rinascite, su ciò che ci fa cambiare e crescere, rendendo unica ogni esistenza”, spiega Flavio Soriga.

Si tratta del quarto appuntamento dell’edizione 2022 della rassegna “I monumenti incontrano la lettura” organizzata dalla cooperativa tutta al femminile Cooltour Gallura. “Siamo onorate, felicissime di poter ospitare Dori Ghezzi – spiega Stefania Simula, della Cooltour Gallura – per noi è un punto di riferimento non solo artistico, ma anche umano. È una donna eccezionale. C’è una ammirazione nata tanti anni fa, fin quando cantava ancora giovanissima con Wess, e questo sentimento si è poi rafforzato e consolidato nel tempo, grazie anche al fatto che Dori ha vissuto e vive tuttora una buona parte della sua vita in Gallura“.

Peraltro, Dori Ghezzi e Fabrizio De André, quando il cantautore genovese era ancora in vita, erano soliti passare diversi giorni dell’estate a Santa Teresa. “Vorremmo ringraziare la parrocchia di Santa Teresa e il parroco don Romolo per l’ospitalità – conclude Stefania Simula – è la prima volta che viene organizzato un incontro della nostra rassegna al Cenacolo e siamo veramente contente di avere questa possibilità: il luogo è meraviglioso“.

La rassegna è organizzata in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, la Pro Loco di Aggius, il Comune di Santa Teresa, la Farmacia Bulciolu, la libreria Roggero e diverse altre attività commerciali di Santa Teresa.