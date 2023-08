La droga dello stupro in un locale della Gallura.

Una brutta storia, tutta da chiarire, quella che arriva da un locale di Porto Pollo, a Palau. Uno sconosciuto avrebbe versato in due bicchieri la cosiddetta ‘droga dello stupro‘. Le giovani, che hanno avuto il coraggio di raccontare la vicenda, affermano di non ricordare più niente.

“Qualcuno ha versato nel mio bicchiere e in quello della mia amica la tristemente famosa droga dello stupro – afferma la ragazza -. Subito dopo abbiamo smesso di ricordare qualsiasi cosa. Noi per fortuna avevamo un’amica, che ha bevuto solo dell’acqua in bottiglia, che si è subito accorta che qualcosa non andava. La nostra storia è finita bene nonostante le amnesie, vomiti, nausee e fame d’aria tipiche di questa droga durate per alcune ore”.

La ragazza sente il dovere di avvertire tutte le donne. E le invita a fare attenzione, sperando di riuscire a risalire ai responsabili dell’azione: “Vi prego, state attente. Ho paura che queste bestie possano fare del male al altre. È nostro dovere aiutarci e difenderci come possiamo. Purtroppo, una semplice denuncia contro ignoti non cambia nulla, ma informare la più alta percentuale di ragazze su quello che sta succedendo può prevenire il peggio e magari anche capire chi possono essere questi infami. Noi donne non abbiamo più la libertà di uscire, di stare con le amiche e bere un drink ma non ci toglieranno la parola“.

