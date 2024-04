Oggi ha preso il via a la Maddalena il Progetto Mare 2024

Partenza da La Maddalena per il Progetto Mare 2024, che tornerà nell’isola dopo aver fatto tappa anche in Francia e Spagna. È salpato questa mattina dalle coste de La Maddalena l’imbarcazione One, catamarano di 48 piedi, attrezzata a “laboratorio scientifico” per ospitare a bordo l’equipaggio di ricercatori e partner di Progetto M.a.r.e. 2024, acronimo di Marine adventure for research & education, che unisce la pratica marinara, la ricerca scientifica e la promozione per la salvaguardia del Mar Mediterraneo.

Un’iniziativa speciale giunta alla sua terza edizione, voluta e sviluppata da Fondazione CVC – Centro Velico Caprera ETS con la collaborazione scientifica di One Ocean Foundation e il patrocinio della Marina Militare. Il catamarano One ne è il principale ambasciatore, avendo già navigato nel 2022 attraverso tutto il Mar Tirreno, per spostarsi nel 2023 nel Mar Adriatico e prendere il largo oggi da La Maddalena, “casa della Fondazione, dove tutto ha avuto inizio”, e dunque il perfetto punto di partenza e arrivo di un nuovo percorso che oltre l’Italia, toccherà la Francia e la Spagna in 10 tappe.

Progetto M.A.R.E. in tre anni ha conquistato una risonanza internazionale, in virtù dei risultati scientifici prodotti che rappresentano un “unicum” nel mondo della ricerca in relazione al Mar Mediterraneo. I numeri delle prime due edizioni raccontano bene il grande lavoro svolto: quasi 3000 miglia navigate e circa 200 ospiti a bordo. E gli studi condotti sono diventati oggetto di divulgazione, articoli scientifici e anche tesi di laurea che lasciano un segno tangibile e duraturo in eredità per le nuove generazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui