Fasolino inaugura la sede elettorale a Golfo Aranci

Parte la campagna elettorale per le comunali di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino inaugura la sede elettorale. “Il primo passo verso la campagna elettorale per Golfo Aranci si compirà domenica 28 aprile alle ore 18:30 – si legge in una nota -. Con l’inaugurazione della nuova sede del gruppo SìAmo Golfo Aranci–Rudalza in Via Libertà, 143 a Golfo Aranci. Questo evento segnerà l’inizio ufficiale della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali che si terranno l’8 e 9 giugno, per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco”.

“Giuseppe Fasolino, già sindaco del comune gallurese dal 2009 al 2019, invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento significativo per la comunità di Golfo Aranci. L’obiettivo principale dell’evento sarà quello di coinvolgere attivamente i cittadini nella creazione del programma elettorale, garantendo che le voci di tutti siano ascoltate e rappresentate. Una delle novità più entusiasmanti di questo evento sarà l’introduzione di modalità innovative e collaborative per consentire ad ogni cittadino di contribuire attivamente alla scrittura del programma elettorale, di proporre idee, suggerire soluzioni ed esprimere le proprie priorità per il futuro di Golfo Aranci. Ad accompagnare la serata ci sarà intrattenimento musicale e l’aperitivo di benvenuto”.

La nuova sede elettorale

“La nuova sede del gruppo SìAmo Golfo Aranci – Rudalza diventerà il luogo centrale per la discussione, la condivisione di idee e la pianificazione delle iniziative. Questo spazio sarà aperto a tutti coloro che desiderano contribuire al progresso e al benessere di Golfo Aranci, indipendentemente dalle loro idee politiche o convinzioni. L’evento sarà un’opportunità per incontrare e discutere di idee e programmi con Giuseppe Fasolino e i con i membri del gruppo SìAmo Golfo Aranci – Rudalza e per conoscere più da vicino le proposte e le iniziative che verranno presentate durante la campagna elettorale. SìAmo Golfo Aranci – Rudalza è un gruppo nato nei mesi scorsi su impulso di Giuseppe Fasolino che ha voluto lanciare l’invito a tutti i cittadini a collaborare per un nuovo progetto politico e che sta lavorando per creare una proposta forte per lo sviluppo economico e sociale di Golfo Aranci”.

