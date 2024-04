Incidente sul lavoro, nei guai il proprietario dell’ex bowling di Olbia

Nell’edificio che ospitava il bowling a Olbia era morto Assane Kane.

Nel settembre di due anni fa Assane Kane, operaio senegalese 53enne, era precipitato dal tetto dello stabile che ospitava il bowling a Olbia. Secondo la ricostruzione fatta dai giudici, il titolare della edificio, Giovanni Antonio Altana, aveva commissionato al senegalese la pulizia della grondaia dello stabile. E il senegalese aveva accettato il lavoro.

Kane era quindi salito sul tetto dell’edificio nel giorno e nell’ora concordati, facendo, però, un passo sbagliato. L’uomo era infatti transitato sopra un lucernario in plexiglass che si era letteralmente sgretolato al momento del suo passaggio. L’operaio era dunque caduto a terra da un’altezza di 8 metri, mostrando da subito gravi lesioni. Trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, è rimasto un mese in agonia, prima del decesso. Una vicenda che aveva avuto grande risonanza in città, dove Assane Kane era molto conosciuto

La Procura della Repubblica di Tempio avrebbe accertato che durante i lavori l’operaio non avrebbe avuto alcun dispositivo di sicurezza. Pertanto, come si legge su La Nuova Sardegna, la procura di tempio ha chiuso le indagini formulando un’accusa di omicidio colposo.

