In Gallura le temperature sono tra le più calde in Europa e siccità

Lo studio sul clima caldo in Gallura.

In Europa c’è sempre più caldo e la Gallura e tra le zone più a rischio. Un nuovo studio redatto da Copernicus e dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) mette in studio la situazione di emergenza del clima anche nel territorio.

La siccità in Gallura durante l’anno 2023.

Sulla base di dati riguardo ad eventi atmosferici del 2023, la Gallura è stata caratterizzata da siccità, mentre la zona di Cagliari per le ondate di calore. Anche in Sardegna e nel territorio, il 2023 è stato il secondo anno più caldo mai registrato. ”Luglio e agosto hanno visto la marina ondate di caldo nel Mar Mediterraneo, con SST che in alcuni casi hanno raggiunto 5,5° gradi sopra la media aree o fino a condizioni “estreme”, si legge nel rapporto.

Numerosi incendi a causa del caldo in Gallura.

Nel 2023 in Gallura si sono verificati diversi incendi e nello studio di Copernicus e Omm si evidenzia l’area cerchiata in arancione per quanto riguarda le ondate di calore del mese di luglio e gli incendi che si sono scatenati nel territorio, che hanno bruciato 500–1000 ettari di terreni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui