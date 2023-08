Elettra Lamborghini infiamma Golfo Aranci, migliaia per la regina del twerk

Successo per Elettra Lamborghini a Golfo Aranci

Tutti pazzi a Golfo Aranci per la Regina del twerk, a migliaia in piazza per l’esibizione di Elettra Lamborghini. Un successo annunciato per la giornata di chiusura del Festival Risate Sonore.

13mila persone di ogni età hanno invaso piazza Cossiga per seguire l’artista multi platino da 1.6 miliardi di stream nel mondo. Con 500 milioni di views su Vevo/YouTube e 7.2 milioni di follower su Instagram.

La twerking queen, ha tenuto banco, proponendo i suoi successi e le ultime hit tratte da “Elettraton”. L’album che le ha consegnato lo scettro della musica reggaeton italiana dopo il successo multiplatino di brani come “Pistolero” e “Caramello”.

Tre serate tipicamente estive, con tanto pubblico spensierato per le vie della località turistica. Ad aprire il Festival sono stati i Panpers, Andrea Pisani e Luca Peracino. Seguiti dalla comicità di Pino e gli Anticorpi: l’irresistibile e coinvolgente duo formato da Michele e Stefano Manca.

Le tre serate del Festival Risate sonore, sono state organizzate dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, in collaborazione con il Comune di Golfo Aranci, che per l’estate 2023 ha realizzato e finanziato un programma ricco e vario come nella migliore tradizione estiva golfo arancina.

