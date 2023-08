Ordinanze e divieti a Olbia per l’invasione di Ferragosto

Olbia si prepara all’invasione di giovani per la notte di Ferragosto e i quattro giorni di musica al Red Valley festival. C’è grande mobilitazione e lavori in corso per ultimare l’area concerti dove è previsto l’arrivo di circa 100mila persone. Il Comune, la Regione, Trenitalia, Arst, Aspo e gli organizzatori stanno mettendo in campo tutte le iniziative possibili per agevolare il flusso di persone e limitare i danni ambientali.

Musica, alcolici, campeggio e fuochi

Il sindaco Settimo Nizzi ha firmato alcune ordinanze per mettere dei paletti rigidi su ciò che si potrà e che non si potrà fare in questi giorni di festa e, soprattutto, per la notte di Ferragosto. “Per quanto riguarda la diffusione della musica, i pubblici esercizi, purché regolarmente autorizzati, potranno diffondere musica dal vivo o riprodotta fino alle ore 05,00 del 15 agosto 2023. Dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno di idonei locali insonorizzati, senza che venga percepita nelle abitazioni e nell’ambiente esterno”.

I divieti dalle 18 del 14 alle 8 del 15

la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro , di plastica , in contenitori tetra brik e in lattine , anche se dispensate da distributori automatici;

, di , in contenitori e in , anche se dispensate da distributori automatici; il consumo nelle aree di cui sopra, comprese le spiagge , le strade e le aree di sosta , di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine;

, le e le , di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine; la detenzione di bottiglie di vetro e lattine;

di bottiglie di vetro e lattine; il campeggio sulle spiagge;

sulle spiagge; i fuochi sulle spiagge.

“Per consentire la pulizia dei litorali, le occupazioni sulla spiaggia, di qualsiasi natura, come asciugamani, sedie ed altro, dovranno essere rimosse non oltre le ore 04,00 del 15 agosto 2023”.

L’assessore regionale ai Trasporti

“Trentamila posti treno complessivi in quattro giorni – annuncia l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro -. Con due treni in più sulle direttrici Cagliari-Olbia e Sassari-Olbia e partenze straordinarie da Olbia verso Cagliari, alle 06.00 (13 e 15 agosto), alle 06.15 (14 e 16 agosto) e verso Sassari, alle 05.37 (14 e 16 agosto) e alle 06.32 (13 e 15 agosto)”. Poi ci sono gli interventi dell’Arst. “Tremila posti bus aggiuntivi con partenze da Tortolì, Nuoro, Siniscola, Budoni, San Teodoro e Arzachena”. E quelli di Aspo: “Servizio navetta ininterrotto per dodici ore al giorno (dalle 17 alle 05.00) nei percorsi dedicati all’interno della città di Olbia”.

“Sono questi, in sintesi, i numeri del piano straordinario del trasporto pubblico, coordinato dall’assessorato regionale dei Trasporti e realizzato in collaborazione con Trenitalia, Arst e Aspo, in occasione del festival Red Valley, in programma ad Olbia dal 12 al 15 agosto. Il costo del biglietto è lo stesso del trasporto pubblico, ad esempio 2,50 euro per il bus da Arzachena e 8 euro per quello di Nuoro, mentre per viaggiare in treno serviranno 18 euro da Cagliari, 10 euro da Sassari, 12 da Oristano. Potenziati i servizi di biglietteria ed il personale viaggiante ed anche quello in servizio in stazione”.

