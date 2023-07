Elettra Lamborghini a Golfo Aranci, i fan attendono la regina della musica

Elettra Lamborghini è l’artista più attesa a Golfo Aranci.

Sarà una grande estate quella di Golfo Aranci, con il mese di agosto che si apre con la comicità e la regina dell’estate Elettra Lamborghini. Dal 7 al 9 agosto arriva il Festival Risate Sonore, con tre serate capaci di coinvolgere un pubblico ampio e eterogeneo.

Ad aprire l’evento ci sono Pino e gli Anticorpi, che saliranno sul palco di piazza Cossiga il 7 agosto, Il duo, formato da Michele e Stefano Manca, da Sassari, da oltre vent’anni propongono spettacoli nei teatri italiani, passando per piazze, club e programmi tv: il duo ha conquistato le platee televisive, da Zelig a Scherzi a parte e Colorado Cafè per approdare al Festival di Sanremo, e Only Fun – Comico Show (su Nove).

Ancora risate con i PanPers, che si esibiranno l’8 agosto sul palco di piazza Cossiga. Il duo comico, composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, capace di dividersi fra televisione, web e cinema, ha un canale YouTube che conta oltre un milione d’iscritti con decine di milioni di visualizzazioni dei video, ai quali si aggiunge il milione di followers sui social.

Ma l’ospite più atteso è Elettra Lamborghini, che salirà sul palco il 9 agosto. L’artista multi platino da 1.6 miliardi di stream nel mondo, 500 milioni di views su Vevo/YouTube e 7.2 milioni di follower su Instagram: una donna dalle mille passioni che ha trovato nella musica e nella televisione il suo habitat naturale, quello dove poter mettere in mostra la sua incredibile verve e genuinità.

La Lamborghini è una fra le poche donne dello spettacolo che può vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (Amsterdam), Elettra è stata inserita nel 2020 nella speciale classifica Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro stilata dalla prestigiosa rivista Forbes Italia, alterna fin dai suoi esordi nel 2015 partecipazioni a trasmissioni televisive in Italia e all’estero alla conduzione di programmi iconici come Miss Italia e da ridere come Only Fun, alla pubblicazione di singoli di grande successo discografico sia da solista che in collaborazione con protagonisti delle classifiche italiane e internazionali

La musica di Elettra Lamborghini mescola sapientemente ritmi latini su basi Cathy e di stampo squisitamente pop, musiche in grado di portare ovunque good vibes e buon umore, caratteristiche che la distinguono anche nella vita di tutti i giorni. Lei è la Twerking Queen, pronta per accompagnare anche quest’anno chiunque avrà voglia di divertirsi e ballare su ogni spiaggia e ogni dancefloor. “Mani in alto”, il singolo dell’estate, si è già conquistato il titolo di tormentone dell’estate 2023.

Festival Risate Sonore

Le tre serate del Festival Risate sonore, avranno ingresso gratuito. Sono organizzate dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, in collaborazione con il Comune di Golfo Aranci, che per l’estate 2023 ha realizzato e finanziato un programma ricco e vario come nella migliore tradizione estiva golfo arancina

