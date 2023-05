Cambia il giudice del processo a Elia17Baby per il tentato omicidio a Porto Rotondo

Il processo a Elia17Baby a Tempio.

Colpo di scena per il processo al trapper Elia17Baby per aver accoltellato un giovane di Sassari a Porto Rotondo. La Corte d’Appello di Cagliari, nella sezione distaccata di Sassari, ha accolto la richiesta di ricusazione del giudice del Tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu, nell’ambito del processo al trapper per il tentato omicidio di Fabio Piu.

Gli avvocati difensori del cantante, Elia17Baby, al secolo Elia Di Genova, hanno richiesto la ricusazione del giudice perché hanno ritenuto che nella motivazione del diniego alla richiesta degli arresti domiciliari per il loro assistito, il giudice Contu avesse pronunciato delle frasi che lasciavano intendere un pregiudizio nei confronti del 27enne romano. Verrà ora nominato un nuovo giudice chiamato a decidere sulla vicenda.

