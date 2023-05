Cavalli morti a bordo del traghetto, Moby vuole risarcire la scuderia

Nominato consulente per l’accordo di risarcimento da Moby.

Gli imputati nel processo per la morte di quattro cavalli sul traghetto Moby Aki hanno nominato un consulente per stabilire una cifra di massima per il risarcimento da elargire alla scuderia Clodia di Roma, proprietaria dei purosangue.

L’udienza nel tribunale di Tempio Pausania si è incentrata sulla comunicazione della nomina del consulente da parte dei legali degli imputati. La scuderia Clodia e la onlus Horse Angels si sono costituite parte civile nel processo, e vi è la disponibilità dalla compagnia a trovare un accordo economico per ripagare la perdita subita dalla scuderia romana. L’udienza è stata rinviata al 6 luglio prossimo.

