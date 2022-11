Le ricerche di Emiliano tra Olbia e San Teodoro.

Si intensifica l’angoscia per la scomparsa di Emiliano Mudone, l’uomo di San Teodoro che da ieri pomeriggio ha fatto perdere le sue tracce. Da ieri sera, da quando non ha più dato segni di reperibilità ai famigliari e agli amici, si sono moltiplicati gli appelli per le ricerche del giovane.

Gli appelli della famiglia e degli amici.

Il 40enne, stando a quanto riferiscono i suoi conoscenti, non ha con sé il telefono e non si conosce come era vestito al momento del suo allontanamento da casa. Il giovane era scomparso anche nel 2014 e dopo alcune ore aveva comunicato di essersi allontanato volontariamente per stare un po’ solo. La famiglia e i suoi conoscenti di Olbia e di San Teodoro, sperano si tratti di un momento analogo e che Emiliano torni presto a casa a riabbracciarli.

