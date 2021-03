Esce a cercare asparagi ma non fa ritorno, trovato morto un 68enne

L’allarme era scattato ieri sera.

E’ stato ritrovato senza vita questo pomeriggio poco dopo alle 15 dall’Unità cinofila del Soccorso alpino e speleologico, l’uomo disperso da ieri pomeriggio a Villasimius.

L. M., 68 anni si era allontanato da casa ieri pomeriggio con l’intento di andare a cercare asparagi, ma in serata non aveva fatto ritorno quando i familiari hanno deciso di sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Allertata dai carabinieri di San Vito, la centrale operativa del Cnsas Sardegna stamattina ha inviato sul campo circa 15 tecnici dalle Stazioni alpine e speleo di Cagliari, Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra, insieme all’Unità cinofila molecolare e tre Unità cinofile da Ricerca di superficie del Soccorso alpino, che si sono uniti alle forze in campo.

Le ricerche, iniziate già da ieri notte, si sono concentrate principalmente nell’area collinare in prossimità dell’abitazione del disperso, nota per essere il luogo abituale di frequentazione. Durante la perlustrazione, l’uomo è stato individuato dal cane dell’Unità cinofila proprio in prossimità di una strada sterrata.

