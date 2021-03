Il libro Poesie di Giovanni Tali-Contini.

Si chiama “Poesie” ed è la prima pubblicazione di Giovanni Tali-Contini di Olbia. La raccolta, edita dal gruppo editoriale Albatros il Filo e appena arrivata in libreria, attraverso i versi affonta diversi temi, soprattutto su tematiche attuali e sociali che ruotano intorno alla decadenza dei costumi sociali, all’incapacità di prestare attenzione a quanto tutto stia percorrendo una discesa pericolosa, dimenticando quanto invece il bene comune sia compito quotidiano di tutti.

A tutto questo, l’autore associa componimenti più emotivi, più personali, in cui sembra aprirsi a pensieri ed emozioni vibranti come ricordi ma luminosi come un futuro tutto da divenire. Tali-Contini è nato ad Olbia nel 1935. Dopo gli studi classici ha lavorato come ufficiale di polizia tributaria ed è esperto in materie fiscali ed amministrative. È appassionato di letteratura classica e scrupoloso bibliografo di opere di alto pregio letterario ed editoriale, che acquista direttamente dalle principali case editrici nazionali già numerate ed intestate ad personam.

Nel tempo trascorso tra Roma e Varese, Como, Novara, Biella e Bolzano, ha scritto oltre mille poesie in lingua italiana e in vernacolo. È autore infatti di un completo vocabolario gallurese-italiano di prossima pubblicazione, al quale seguirà la versione italiano-gallurese. È inoltre autore di diverse novelle in lingua italiana. Ha direttamente compiuto una approfondita ricerca sul campo della vegetazione autoctona della Gallura con documentazione fotografica personale e specifica nomenclatura in gallurese, italiano e denominazione scientifica della specie.

(Visited 57 times, 57 visits today)