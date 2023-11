Terzo appuntamento a Olbia con Sardinia TourismCall2Action 2023

Mercoledì 15 novembre all’aeroporto di Olbia il terzo appuntamento dell’evento Sardinia TourismCall2Action 2023. L’autorevole manifestazione dedicata allo sviluppo del settore turistico. Grazie alla collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo, e il patrocinio di Enit e Tourism Plus, Geasar inviterà professionisti del settore turistico, startuppers, studenti, operatori innovativi e personale di enti pubblici a ragionare insieme sulle possibili direttrici della crescita turistica nell’orizzonte 2024-2034.

Il programma del terzo appuntamento

10.30 -12.15: MasterClass in presenza

Prima Parte: Josep Ejarque approfondirà le dinamiche dei mercati Puglia e Malta, due tra i mercati più agguerriti concorrenti sul mercato turistico del Mediterraneo;

Seconda Parte: Antonio Usai fornirà preziosi strumenti analitici e metodologici per poter essere sempre più competitivi;

12.15 – 13.30: Laboratori

La Masterclass e i laboratori produrranno un documento di sintesi, utile per introdurre le tavole rotonde ed i panel del pomeriggio, e contenente alcuni dei primari obiettivi turistici da suggerire all’Assessorato del Turismo, impegnato nella costruzione del nuovo Piano Strategico.

16:30 – 19:00: Webinar in diretta Youtube e Facebook

Al pomeriggio andrà in onda il Webinar trasmesso in diretta streaming su Facebook e Youtube che, stando ai riscontri ricevuti in termini di feedback, conferma la sua forte vocazione ad essere un luogo di riflessione privilegiato, utile nei processi di generazione e circolazione di idee e nella definizione di strategie di crescita.

L’apertura dei lavori, coordinata dal prof. Antonio Usai, vedrà la partecipazione del dr. Fabio Gallo, CFO Sogeaal e di Lucio Murru di Geasar, ai quali si affiancheranno i protagonisti storici del Sardinia Tourism Call2Action, come Josep Ejarque, Maria Elena Rossi, Antonio Usai, Gianfranco Fancello, Gianluigi Tiddia, Robert Piattelli, Manuela Fiori.

Gli ospiti:

Marcello Fois – Scrittore, sceneggiatore, commediografo;

Nevina Satta – CEO Sardinia Film Commission

Gianmario Pileri – Presidente Distretto Turistico Gallura e Monte Acuto

Pier Luigi Rubattu – Giornalista La Nuova Sardegna

Chiara di Guardo – Direttrice CREA – Università di Cagliari

Marco Naseddu – Centro Reg. di Programmazione R.A.S.

Valentina Sanna – Addetto Stampa Dinamo Basket Sassari

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui