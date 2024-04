Lo sfratto a Portisco: i proprietari avrebbero colpito l’inquilino.

Sembrava una delle tante vicende di sfratti, occupazioni non regolari e disperazione dei proprietari delle case raccontati dalla trasmissione fuori dal coro di Mario Giordano, che questa volta aveva inviato la propria troupe a Portisco.

Ma nella piccola frazione olbiese a ridosso della Costa Smeralda, qualcosa sarebbe andato storto. Vito Renzo Matarrese e Daniele Matarrese, avevano affittato un proprio immobile a Laaraj Abdelbadset, nato a Ozieri e domiciliato a Portisco, che ci viveva con la famiglia. L’uomo era oggetto di un provvedimento di sfratto. E, secondo i suoi legali, aveva concordato coi proprietari e con l’ufficiale giudiziario che avrebbe lasciato l’appartamento il 15 dicembre. Ma il 13 novembre, sarebbe avvenuta l'”irruzione” dei proprietari della casa, in cui una donna avrebbe anche subito un pugno in faccia, come da denuncia dell’affittuario.

In tribunale anche la troupe di Fuori dal Coro presente a Portisco.

Presente anche la troupe di Mediaset, i cui componenti sono finiti nel registro degli indagati. Accusati, anche loro, di aver fatto irruzione nell’appartamento cercando di liberarlo. Si tratta di una giornalista di Cologno Monzese, di un operatore di Cagliari, di un addetto alla sicurezza di Sorso e di un altro di Cagliari.

A calmare la situazione, l’intervento dei carabinieri. Ma la denuncia alla giornalista, al suo cameraman e ai due vigilantes, oltre che ai proprietari di casa, è partita dagli affittuari sfrattati, qualche giorno dopo il fatto. Peraltro, la giornalista a sua volta avrebbe subito un’aggressione. E sarebbe anche stata soccorsa da un’ambulanza.

Come riporta La Nuova Sardegna, la puntata di “Fuori dal Coro” documentò l’accaduto. Fatto per cui la vicenda non dovrebbe essere di difficile ricostruzione da parte degli inquirenti. Di contro, la difesa dovrà riuscire a dimostrare qualcosa di diverso da ciò che è andato in onda. E che fino a prova contraria dovrebbe rappresentare ciò che è successo quel giorno. In altre parole, gli avvocati dovranno convincere i giudici della propria versione, che differisce, per narrazione, da quella trasmessa in televisione.

